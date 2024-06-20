محافظ جنوب سيناء يطمئن على أحوال البعثة ويوجة بتوفر كافة سبل الرحلة حتى عودتهم

أنتهت بعثة حج جنوب سيناء من مناسك الحج والتحلل من الإحرام بعد أن أدوا طواف الوداع وجميع اعضاء البعثه بخير وبصحة جيدة ويتوجهون اليوم بمشيئة الله تعالى إلى المدينة المنورة لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالروضة الشريفة والصلاة فى المسجد النبوي وزيارة البقيع.

وتقدم كافة أعضاء البعثة بخالص الشكر والتقدير والدعاء للواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على اهتمامه ببعثة الحج وما يوفره واطمئنانة الدائم عليهم وتوفير وسيلة انتقال بالاتوبيس للمطار والعودة بعد رحلة الحج ، كما يتقدمون بخالص الدعاء بأن يحفظ الله مصر من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وصرح أنور محمود مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بأن المديرية تتابع البعثة لحظة بلحظة تنفيذا لتوجبهات محافظ جنوب سيناء ومن المقرر وصول بعثة حج جنوب سيناء لأرض الوطن يوم الاثنين الموافق 24/6/2024 فى تمام الساعه الواحدة ظهرا بمطار القاهرة الدولى.