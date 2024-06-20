تنسيق الجامعات.. برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

اعلنت جامعة حلوان عن برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، حيث يعد برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة برنامج ساعات معتمدة يدرس باللغة الانجليزية ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة لإنتاج أعمال فنية ذات طابع متميز ومبتكر.

يساهم البرنامج على تخريج مصمم مبدع قادر على الابتكار في مجال الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة وقادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستيعاب احتياجات سوق العمل.

ويهدف البرنامج إلي تنمية مهارة الإبداع والابتكار ووضع حلول غير تقليدية لمشاكل الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة، وإعداد خريج قادر على التعامل مع تحديات سوق العمل وتقليص الفجوة بين التعميم والتطبيق، وغرس قيمة الابتكار والإبداع وتجنب النقل واحترام الملكية الفكرية، إعداد خريج قادر على تحمل ضغوط العمل ويكون كذلك القدرة على العمل مع مجموعة (فريق عمل) بالشكل الذي يفيد مجال الرسوم المتحركة.

وتتمثل مجالات البرنامج على إنتاج أفلام الرسوم المتحركة، وتصميم صفحات الويب والإعلانات واستخدام برامج المونتاج والحيل الإلكترونية، وايضا مجال الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد.

ويقبل البرامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى لمجموع الكلية لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية و المعادلة، بشرط اجتياز امتحان القدرات والذى يحدده المجلس الاعلى للجامعات على مستوى الجمهورية.

كما يقبل البرنامج التحويلات من الكليات المناظرة ، والغير مناظرة بشرط اجتياز امتحان القدرات والحد الأدنى للمجموع الخاص بسنة الطالب المتقدم والبداية من المستوى الأول.