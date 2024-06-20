حصاد مبادرة 100 مليون شجرة في جنوب سيناء

شاركت محافظة جنوب سيناء في مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة ، وتعد جنوب سيناء الأولى على مستوي محافظات الجمهورية في تنفيذ المبادرة بعدد ٧٠ ألف شجرة خلال المرحلة الأولي للمبادرة التي تم تنفيذها في العام ٢٠٢٣ .

ويتابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء عن كثب مراحل استلام وتوزيع وزراعة الأشجار ومتابعتها بعد الزراعة .

وأفاد الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بالمحافظة بأنه على مستوى المدن تم زراعة راس سدر بعدد ١٠ آلاف شجرة والطور بعدد ١١ ألف شجرة ونويبع بعدد ١٠ آلاف شجرة ومدينة كاترين بعدد ٧ آلاف شجرة وطابا ودهب وابورديس وابوزنيمة بعدد ٥ آلاف شجرة لكل مدينة بإجمالي ٢٠ ألف شجرة ، ومدينة شرم الشيخ بعدد ١٢ ألف شجرة، وتم زراعة هذه الأشجار في المدارس وجزر الطرق والمساجد ومراكز الشباب وفي الأودية وذلك للتوسع في المسطحات الخضراء والحد من تأثير ارتفاع الحرارة وتم التركيز علي الأشجار التي تجود زراعتها بمدن المحافظة مثل الزيتون والمانجو والليمون وبعض انواع الأشجار الخشبية والمزهرة التي تجود في مدينة شرم الشيخ، وشارك طلبة المدارس ومجالس المدن ومديرية الزراعة في عمليات الزراعة وتم تدريب الطلبة علي عمليات الري والرعاية لهذه الأشجار لضمان استدامتها وجني ثمارها في المستقبل.