تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج التصميم المعماري والعمراني المستدام بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن برنامج التصميم المعماري و العمراني المستدام وذلك لتنسيق الثانويه العامه هذا العام حيث يتم الدراسه باللغه الانجليزيه فى برنامج التصميم المعماري و العمراني المستدام بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

يهدف البرنامج الى التنمية المستدامة وأهمية انشاء مدن ومجتمعات مستدامة، حيث يشمل البرنامج جميع متطلبات دراسة الهندسة المعمارية في قطاعى الهندسة والفنون، بهدف إعداد مهندسين معماريين ملمين بأساسيات العلوم الهندسية والفنية والمتخصصين في العلوم الهندسية المعمارية والعمرانية بصفة عامة والعمارة المستدامة والتصميم العمراني المستدام بصفة خاصة.

كما يساهم البرنامج إلي تمكين الطلاب من فهم واستيعاب العمارة والعمران المستدام، وتعزيز الإبداع والابتكار من خلال دراسة العلاقة بين المجتمعات والمباني والعمران والبيئة، وتزويد الطلاب بالأدوات التكنولوجية الحديثة لتلبية احتياجات السوق المهنية، وتمكين الطلاب من استكشاف التحديات المعمارية والحضرية المعقدة، بجانب تأهيل الطلاب للدراسات البينية ومتعددة التخصصات المتعلقة بمجال التخصص.

وتتمثل رسالة البرنامج في اعداد مهندس معماري مبدع ومتميز ومتخصص في العمارة المستدامة والتصميم العمراني المستدام وعلى دراية بعلوم البناء وما يتصل بها من دراسات معمارية وعمرانية كما يهدف الى اعداد مهندس معماري يستخدم أحدث التقنيات التي تتناسب مع احتياجات السوق الحالية ويلتزم بالسلوك الجيد والأخلاق المعنية وعلى استعداد المساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.

كما تتمثل رؤية البرنامج في تقديم خدمات تعليمية متقدمة مرتبطة برؤية مصر باعتبارها جزء من الجهود الحالية لتطوير التعليم المعماري والعمراني للمساهمة في أهداف التنمية المستدامة للدوله المصرية.