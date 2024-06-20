القبض على المتهم بذبح شقيقه الأصغر في منشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شقيقه الأصغر ذبحا بسبب خلافات بينهما في مشاجرة داخل منزلهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

عاطل يذبح شقيقه في منشأة القناطر

البداية كانت بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية نكلا بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به آثار ذبح.

بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان وأهل المتوفي تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بسبب خلافات بينهما حيث أقدم المتهم على ذبح شقيقه بسلاح أبيض سكين، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت قوات الأمن علي المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.