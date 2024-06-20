يورو 2024.. شوط أول سلبى بين صربيا وسلوفينيا

أنتهى الشوط الأول بين منتخب صربيا ونظيره سلوفينيا، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ولم ينجح أى فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر، ولا استغلال الفرص التى اتيحت له وترجمتها إلى أهداف.

وودخل منتخب صربيا اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: ميلوس فيلكوفيتش، نيكولا ميلنكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش، فيليب ملادينوفيش.

خط الوسط: أندريا زيفكوفيتش، إيفان إليتش، ساسا لوكيتش، دوشان تاديتش.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، الكسندر ميتروفيتش.

ويحتل منتخب سلوفينيا وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل منتخب صربيا قاع ترتيب المجموعة بدون نقاط.

