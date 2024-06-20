بعد نفاد تذاكر حفلها.. "الديفا" تصل المغرب للمشاركة فى مهرجان موازين

تستعد الديفا سميرة سعيد، للمشاركة بمهرجان موازين الدولى بالمملكة المغربية، وذلك بعد نفاد تذاكر حفلها المقرر له يوم الجمعة 28 يونيو الجارى.

ويستضيف مهرجان موازين المطربة اليمنية بلقيس، لإحياء حفلها ضمن فعاليات المهرجان يوم 23 يونيو المقبل على منصة النهضة.

كما تحيى النجمة أنغام فى يوم 21 يونيو الجارى، حفلها على منصة النهضة وفى نفس اليوم تحيى المطربة كارول سماحة حفلها على المسرح الوطنى محمد الخامس.

وتستعد مسارح مهرجان موازين الدولى لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهى السويسى والنهضة وأبى رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسى والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة فى العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن العربى.