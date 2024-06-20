تعليمات من السكة الحديد لقائدي القطارات بسبب الطقس

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الخميس تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لإرتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات ، لافتة إلى هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة.

وأكدت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

كما أكدت أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل .

وتقدم الهيئة اعتذارها للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة .