بعد 8 أيام عرض.. "أهل الكهف" يتخطى الـ4 ملايين جنيه في موسم عيد الأضحى

حصد فيلم أهل الكهف ، بطولة خالد النبوى، إيرادات اقتربت من الوصول إلى 5 ملايين جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى 2024، حيث حقق إيرادات أمس الأربعاء، بلغت مليون جنيه، ليصل اجمالى الإيرادات 4 ملايين و875 ألف جنيه خلال 8 أيام عرض، منذ انطلاق عرض الفيلم يوم 12 يونيو الجارى.

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداث الفيلم المأخوذ من رواية مسرحية من أربعة فصول للكاتب توفيق الحكيم، حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم: الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، ويعود الثلاثة إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر.

‎ويتنافس النجوم فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 ، على شباك التذاكر بـ 4 أفلام هى: "أهل الكهف"، و"ولاد رزق 3 - القاضية"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، و اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس.