محافظ المنيا: ذبح 2319 أضحية بالمجازر الحكومية خلال أيام العيد

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المجازر الحكومية في المحافظة أنهت ذبح ٢٣١٩ رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى بالمجان، منها ١٠٢٣ ذبيحة للأهالي، و٢٧٠ ذبيحة للجمعيات، بالإضافة إلى ١٠٢٦ ذبيحة للجزارين، وذلك وفق الاشتراطات الصحية والبيئية وتحت إشراف مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على معارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة وثلاجات الحفظ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والتصدي لمحاولات الذبح بالشوارع.



وفى سياق متصل، واصلت الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة خلال أيام العيد أعمال النظافة وتطهير ومتابعة ومراقبة المجازر، بالتعاون مع إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى، من خلال المرور على مجازر، المنيا العمومي، نزلة حسين، زاوية سلطان، تله، سمالوط العمومي، بني مزار، ملوي العمومي، أبوقرقاص، إتليدم، مطاي، والروضة، لمتابعة سير العمل واستقبال الأضاحي، والكشف عليها قبل وبعد الذبح مجانا.



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