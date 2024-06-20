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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحلام توجه رسالة للفتيات: "عيشوا حياتكم.. تعبنا وإحنا بنراضي"

حفلات عيد الأضحى

الفنانة احلام
الفنانة احلام
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وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة للفتيات وذلك خلال  حفلها بـ أرينا الكويت في عيد الأضحى ، حيث أوقفت الغناء وداعبت الجمهور، مما أثار جدلا كبيرًا.

وقالت أحلام: "بس هي مش شخصيتي إن الدمع يبل منديلي على أشياء مثل هذه.. يا بنات اسمعوا .. إذا زعلتوا، اركبوا طيارة وسافروا واستمتعوا واعملوا shopping وعيشوا حساتكم. تعبنا وإحنا بنراضي".

وأعربت أحلام عن عشقها للكويت، وسعادتها بتواجدها بين جمهورها الذي أحبها وأحبته منذ أعوام طوال.

وحرصت أحلام على توجيه رسالة خاصة للفنان الكويتي عبد الله الرويشد الذي يمر بمحنة صحية، متمنية له السلامة وسرعة العودة وسط تحية وتصفيق الحضور.

جاء ذلك خلال حفل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بمهرجان "ليلة العمر" ضمن حفلات عبد الأضحى المبارك، بقاعة "الأرينا" بالكويت.

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