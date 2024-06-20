الأحد.. ندوة للمخرجة هالة القوصي بجمعية نقاد السينما المصريين

تعقد جمعية نقاد السينما المصريين، الأحد المقبل في تمام السابعة مساء ً بمقرها بوسط البلد، ندوة عن "استخدام الشريط الخام بين الحنين والتجريب في السينما" بحضور كل من المخرجة هالة القوصي ومدير التصوير عبد السلام موسى، وتديرها الناقدة السينمائية أمنية عادل.

ومن المقرر أن يدور الحوار حول استخدام الخام في السينما بصورة عامة كما يتطرق النقاش إلى رحلتهما في صناعة فيلم "شرق 12" وإعادة إحياء الخام واكتشاف عوالم التحميض.

وشارك الفيلم المصري “شرق 12” للمخرجة هالة القوصي، ضمن مسابقة “نصف شهر المخرجين” المخصصة للأعمال الأولى والثانية بمهرجان كان السينمائي هذا العام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، حيث يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد، ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة منة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.