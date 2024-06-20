بدء عودة 19200 من حجاج السياحة بعد أداء المناسك في الأراضي المقدسة

الخميس 20/يونيو/2024 - 05:59 م

بدأت، اليوم، وزارة السياحة والآثار، متابعتها، لانطلاق أولى رحلات طيران عودة حجاج السياحة إلى أرض الوطن، من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وذلك بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج.

كما بدأت، أمس، أولى رحلات عودة حجاج السياحة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

ومن المقرر أن تستمر باقي رحلات عودة حجاج السياحة على مدار الأيام المقبلة.

وقالت الوزارة ان هناك ما يقرب من 12500 حاج من حجاج السياحة سيغادرون إلى مصر من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، بجانب 6700 حاج سيغادرون من مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأضافت الوزارة أن كافة لجان بعثة الوزارة المتواجدة حالياً في المملكة العربية السعودية تتابع على مدار الساعة إجراءات عودة جميع حجاج السياحة بعد أن أدوا مناسكهم ونجاح خطة تصعيدهم الى المشاعر المقدسة بمني وعرفات، بجانب متابعة أحوال حجاج السياحة الذين يستكملون حالياً باقي برنامج الحج الخاص بهم سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأوضحت أن هناك لجنتين تتابعان بشكل خاص رحلات العودة بمطاري كل من الملك عبد العزيز بمدينة جدة، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، حيث تقوم بتوديع الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم وحل أي عقبات قد تواجههم وتسهيل إجراءات عودتهم بما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

وكانت قد بدأت شركات السياحة، أول أمس، في مغادرة الحجاج من منى، والعودة إلى مكة المكرمة أو للمدينة المنورة لاستكمال باقى برنامج الحج، ومن ثم العودة بسلامة الله الى أرض الوطن.

