تحولت إلى المدينة الخضراء.. دمياط الجديدة تستقبل المصطافين

صرح الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، باستمرار الاعمال المكلف بها مجموعة العمل تحت إشرافه وتضمنت المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز ومعاونى رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية بتكثيف أعمال صيانة الزراعة والنظافة بالمدينة، حيث شهدت المدينة إقبالا غير مسبوق من المدن ومحافظات إقليم الدلتا لزيارة المدينة والاستمتاع بالحديقة المركزية والمتنزهات والمناطق الخضراء والتى تتميز بها مدينة دمياط الجديدة والتى اصبحت احد اهم مقاصد التنزه باقليم الدلتا.

حيث قامت إدارة الزراعة بالجهاز بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمناطق الخضراء بكافة أحياء المدينة والمشروعات القومية للإسكان.

وبروح الفريق قامت الإدارة العامة للتنمية باستمرار مباشرة أعمال النظافة وتواجد فرق من شركات النظافة العاملة بالمدينة على مدار الساعة لرفع اى مخلفات فى حينها والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

مع قيام إدارة المكافحة بأعمال الرش للناموس، طبقا لخطة العمل اليومية بأحياء المدينة، مع متابعة مستمرة من غرفة الطوارئ بجهاز المدينة.