40 ألف و600 زائر يشاركون في مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بمطروح

قال الدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، إن عدد الزوار المترددين على مراكز الشباب خلال إجازة عيد الأضحى 2024، ضمن مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب”، بلغ 40 ألف و600 زائر.

وكيل شباب مطروح يشكر وزير الشباب والرياضة لدعمه للمحافظة ومبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

وقدم الدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعمه الدائم والغير محدود لقطاع الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، وإتاحته الفرصة لإسعاد جميع النشء والشباب بجميع أنحاء ربوع الجمهورية، من خلال مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة خلال عيد الأضحى المبارك.

وكيل شباب مطروح: المحافظ تابع كافة فعاليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب”

كما تقديم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، بالشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذى تابع مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة خلال عيد الأضحى 2024 عن كثب واهتمام بالغ، لما كان لها من أثر إيجابي وملموس فى نفوس أبناء وبنات مطروح بكافة القرى والنجوع، ولحرصه الدائم على متابعة جميع الأحداث والفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية والمشاركة بها.

ووجه مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، الشكر والتقدير للواء إسماعيل الفار مساعد الوزير والمشرف العام على قطاع الشباب، والدكتور محمد عبد القادر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتور وسام فاروق مدير عام مراكز الشباب والهيئات؛ لمتابعتهم اللحظية لمبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" على مستوى الجمهورية طوال أيام عيد الأضحى 2024، والشكر موصول لشركاء النجاح بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، على مستوى الإدارات المركزية، والإدارات الفرعية، ومراكز الشباب، والمركز الإعلام، والإدارة الاستراتيجية بالمديرية، والذى أثنى على أدائهم خلال الفترة الماضية وآخرها مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" خلال عيد الأضحى 2024، ووجه لهم التحية المملوءة بالود والمحبة والاحترام، مشيرا إلى أنه يسعى إلى المزيد من النجاحات التى لن تتحقق إلا من خلال الروح الإيجابية السائدة بين الجميع.

وأكد الدكتور وليد رفاعي، أن جميع مسئولى مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وكذلك الإدارات الفرعية ومراكز الشباب، أدوا كافة الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه.

واختتم "رفاعى" تصريحاته، قائلاً: “نعلم أن النجاح يولد النجاح، ونجاحنا يمثل قوة دافعة وراء سعينا الدائم لتوسيع كافة الأنشطة والبرامج، ويحملنا المسئولية فى التطلع نحو تحقيق المزيد من النجاحات، بالعمل الجاد والجهد الدائم والمستمر، وذلك من أجل خدمة أبناءنا وبناتنا بمحافظة مطروح اللذين يستحقون منا الكثير والكثير”.

40 ألف و600 متردد.. المشاركين بمبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بمطروح

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