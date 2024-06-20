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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"مُعَلِّمِينَ كُلَّ إِنْسَانٍ" لقاء لأمناء الخدمة بأبو قرقاص

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات
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نظم مركز "القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس لإعداد وتدريب الخدام والقادة" بإيبارشية أبو قرقاص، أمس، اللقاء السنوي الرابع لأمناء الخدمة العموم وأمناء المراحل والخدمات تحت عنوان "مُعَلِّمِينَ كُلَّ إِنْسَانٍ" في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته عن "وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ فِي الْحِكْمَةِ وَالْقَامَةِ وَالنِّعْمَةِ، عِنْدَ اللهِ وَالنَّاسِ" (لو ٢: ٥٢)، وقدم الآباء الكهنة مسؤولي المراكز الخدمية تعريفًا عن أنشطتها، كما شمل اللقاء ورشة عمل عن "أهمية التعليم ورصد واقع التعليم الكنسي".

هذا وشارك في اللقاء الآباء الكهنة مسؤولي المركز، و١٨٠ خادما وخادمة من أبناء الإيبارشية.

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