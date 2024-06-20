ضبط صاحب مستودع تصرف فى 532 إسطوانة غاز منزلية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية بنطاق المحافظة والأسواق والمصانع الغير مرخصة خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حملات علي الأسواق والمخابز خلال عيد الأضحي

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية ، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، أسفرت تلك الحملات بمركزى كوم حمادة وكفر الدوار عن ضبط مستودع تصرف فى 532 إسطوانة غاز منزلية بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن وآخر قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين النوبارية و إيتاى البارود من ضبط محطة وقود توقفت عن العمل بدون إذن و 10مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.