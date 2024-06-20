"العيد أحلي".. الآلاف يحتفلون بـ "عيد الأضحى" بمراكز شباب البحيرة.. صور

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة خلال أيام عيد الاضحى المبارك، أكثر من 750 ألف مواطن ومستفيد ومصلي، وذلك بمراكز شباب والأندية والهيئات الرياضية التابعة لها حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، حيث شهدت مراكز شباب البحيرة إقبالا كثيفا من الشباب والأطفال ، للمشاركة في مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" للإستفادة ببرامجها الترفيهية والرياضية.

أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد أحلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها واستغلال أيام العطلات والأجازات الرسمية لإستثمار أوقات فراغهم و لإدخال البهجه والسرور على قلوبهم.

احتفالات مراكز شباب البحيرة بعيد الأضحي

كما أشار الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة انه تم رفع درجة الإستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة لإستقبال المترددين على مراكز الشباب والأندية طول أيام عيد الفطر المبارك وأكد أن مراكز الشباب أصبحت واقعا ملموسا تقدم خدمة مجتمعية تجذب الكثير من الرواد والمستفيدين وتعكس رؤية وزارة الشباب والرياضة وتحقق أهدافها لخدمة المواطنين في جميع مجالات الحياة.

وقال إنه تم تنظيم الإحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد، والتى تضمنت فقرات فنية واستعراضية، وتوزيع هدايا على الأطفال، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.