يورو 2024.. ميتروفيتش يقود صربيا لمواجهة سلوفينيا

أعلن دراجان ستويكوفيتش المدير الفنى لمنتخب صربيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سلوفينيا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تشكيل فريق صربيا كالتالى:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: ميلوس فيلكوفيتش، نيكولا ميلنكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش، فيليب ملادينوفيش.

خط الوسط: أندريا زيفكوفيتش، إيفان إليتش، ساسا لوكيتش، دوشان تاديتش.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، الكسندر ميتروفيتش.

ويحتل منتخب سلوفينيا وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل منتخب صربيا قاع ترتيب المجموعة بدون نقاط.

