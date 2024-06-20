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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. ميتروفيتش يقود صربيا لمواجهة سلوفينيا

صربيا
صربيا
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أعلن دراجان ستويكوفيتش المدير الفنى لمنتخب صربيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سلوفينيا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء تشكيل فريق صربيا كالتالى:
حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.
خط الدفاع: ميلوس فيلكوفيتش، نيكولا ميلنكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش، فيليب ملادينوفيش.
خط الوسط: أندريا زيفكوفيتش، إيفان إليتش، ساسا لوكيتش، دوشان تاديتش.
خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، الكسندر ميتروفيتش.
ويحتل منتخب سلوفينيا وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل منتخب صربيا قاع ترتيب المجموعة بدون نقاط.
 

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