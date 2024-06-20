أعلن دراجان ستويكوفيتش المدير الفنى لمنتخب صربيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سلوفينيا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء تشكيل فريق صربيا كالتالى:
حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.
خط الدفاع: ميلوس فيلكوفيتش، نيكولا ميلنكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش، فيليب ملادينوفيش.
خط الوسط: أندريا زيفكوفيتش، إيفان إليتش، ساسا لوكيتش، دوشان تاديتش.
خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، الكسندر ميتروفيتش.
ويحتل منتخب سلوفينيا وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل منتخب صربيا قاع ترتيب المجموعة بدون نقاط.
البوابة سبورت
يورو 2024.. ميتروفيتش يقود صربيا لمواجهة سلوفينيا
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أعلن دراجان ستويكوفيتش المدير الفنى لمنتخب صربيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سلوفينيا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
أعلن دراجان ستويكوفيتش المدير الفنى لمنتخب صربيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سلوفينيا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".