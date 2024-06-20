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الخميس 20 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. تشكيل هجومى لسلوفينيا فى مواجهة صربيا

سلوفينيا
سلوفينيا
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أعلن ماتياس كيك المدير الفنى لمنتخب سلوفينيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره صربيا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء تشكيل فريق سلوفينيا كالتالى:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: فانجا دركوزيتش، جاكا بيول، ايريك جانزا، بيتر ستويانوفيتش، زان كارنيكنيك.
خط الوسط: آدم جنزدا سيرين، تيمي إلسينك.
خط الهجوم: يان ملاكار، أندراس سبورار، بنيامين سيسكو.
ويحتل منتخب سلوفينيا وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل منتخب صربيا قاع ترتيب المجموعة بدون نقاط.
 

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