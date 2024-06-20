يورو 2024.. تشكيل هجومى لسلوفينيا فى مواجهة صربيا

أعلن ماتياس كيك المدير الفنى لمنتخب سلوفينيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره صربيا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تشكيل فريق سلوفينيا كالتالى:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: فانجا دركوزيتش، جاكا بيول، ايريك جانزا، بيتر ستويانوفيتش، زان كارنيكنيك.

خط الوسط: آدم جنزدا سيرين، تيمي إلسينك.

خط الهجوم: يان ملاكار، أندراس سبورار، بنيامين سيسكو.

ويحتل منتخب سلوفينيا وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل منتخب صربيا قاع ترتيب المجموعة بدون نقاط.

