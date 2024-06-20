أعلن ماتياس كيك المدير الفنى لمنتخب سلوفينيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره صربيا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء تشكيل فريق سلوفينيا كالتالى:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: فانجا دركوزيتش، جاكا بيول، ايريك جانزا، بيتر ستويانوفيتش، زان كارنيكنيك.
خط الوسط: آدم جنزدا سيرين، تيمي إلسينك.
خط الهجوم: يان ملاكار، أندراس سبورار، بنيامين سيسكو.
ويحتل منتخب سلوفينيا وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل منتخب صربيا قاع ترتيب المجموعة بدون نقاط.
البوابة سبورت
يورو 2024.. تشكيل هجومى لسلوفينيا فى مواجهة صربيا
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أعلن ماتياس كيك المدير الفنى لمنتخب سلوفينيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره صربيا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
أعلن ماتياس كيك المدير الفنى لمنتخب سلوفينيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره صربيا، وذلك بعد قليل على ملعب " أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".