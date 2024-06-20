برلمانية: قطع المياه 20 يومًا في البحيرة كارثة صحية واقتصادية

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن انقطاع المياه لمدة 20 يومًا في البحيرة والمحافظات المختلفة دون توضيح من الحكومة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أزمة جديدة تزيد الضغوط الإجتماعية على المواطنين، وهي مشكلة انقطاع المياه المتكرر في عدد كبير من المناطق والمحافظات، والتي زادت عن الحد في محافظة البحيرة

وأكدت النائبة راوية مختار، ورود شكاوى واستغاثات المواطنين في هذه المناطق، بسبب عدم الحصول على نقطة مياه على مدار ساعات، دون مراعاة أن المياه مورد هام وضروري في كل بيت مصري، ومن دونها لا يقدر الإنسان على مواصلة حياته.



وأكدت، أن هناك استغاثات كبيرة من بعض المحافظات منها البحيرة ومناطق الساحل الشمالي والفيوم وأسيوط والأقصر بسبب حرمانهم من المياه لعدة أيام متواصلة حتى إجازة العيد، فكيف لإنسان يعيش دون مياه مهما كانت الأسباب، فهناك حلول بدلا من ترك الأمر يتفاقم ويصل إلى غضب شعبي.

وتابعت: في محافظة البحيرة، استمر انقطاع المياه لأيام فالاهالي لا يحصلون عليها إلا 10 دقائق كل يوم أو يومين، مسببة لهم عبئا ماديا بشراء المياه، وعبئا صحيا بتدهور الحالات الصحية للحوامل وكبار السن، والأطفال الصغار وجاء ذلك في ارتفاع درجات الحراراة في تلك الايام.

وطالبت راوية مختار الحكومة، بتوضيح كيفية التعامل مع حالات الطوارئ في المرافق العامة، مثل حالات كسر مواسير المياه، وتوضيح سبب التأخر في تنفيذ الإصلاح، وسبب التأخر في ضخ المياه بعد إصلاح العطل.