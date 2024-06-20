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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 124 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية بالمنيا

حملات تموينية بالمنيا
حملات تموينية بالمنيا
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وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل وضمان جودة الإنتاج، ومتابعة الأسواق والمحال التجارية وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.


وفى هذا السياق، شكلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس اليوم الخميس حملات تموينية للمرور على المخابز البلدية، وأسفرت الحملات عن تحرير 72 مخالفة منها 30 مخالفة بنطاق قرية نزلة البدرمان، و 15 مخالفة لمخابز بقرية دلجا و 27 مخالفة لمخابز قرية تل بنى عمران حيث تنوعت المخالفات ما بين (عدم إعلان أسعار وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة الأدوات وعدم وجود ميزان)، فضلاً عن ضبط 6 مخالفات خلال حملات على محال الجزارة وأماكن بيع اللحوم .


وفى مطاى، نفذت الوحدة المحلية بالتعاون مع التموين و مباحث التموين حملة على الأسواق ‎والمحال التجارية و المخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار حيث أسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة تموينية ضمت( نقص وزن، عدم نظافه، عدم إعلان عن الأسعار ، عدم صرف بون، غير مطابق للمواصفات )

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، من ضبط 19 مخالفة خلال الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية لضبط الاسعار، والتأكد من جودة ووزن الرغيف المنتج وحصص الدقيق لكل مخبز حيث جاءت المخالفات ما بين( غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، لوحة تشغيل، عدم صرف بون ).


كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حملة تفتيشية بالتعاون مع ادارة الطب البيطرى و إدارة التموين ومباحث التموين أسفرت عن تحرير 12 مخالفة شملت (لوحه بيانات، عدم صرف بون، غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز ، نقص وزن، بالإضافة إلى تجميع دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 % للبيع فى السوق السوداء) وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين .

وفى سياق متصل، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار، واستمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، تواصل الوحدات المحلية سير العمل بمنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في إطار مبادرة “تخفيض الأسعار” .
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات تموينية مركز ديرمواس مركز سمالوط مدينة ملوي