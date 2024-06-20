بالصور.. نشوب حريق بمزرعة نخيل في الوادى الجديد

نشب منذ قليل حريق كبير باحدى حظائر الماشية ومزارع النخيل المملوكة لعدد من المواطنين بمركز باريس بمحافظة الوادى الجديد ، وقد التهمت النيران عددا من الاشجار المثمرة والنخيل وتسببت في نفوق عدد من الماشية والاغنام .

اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادى الجديد، تلقي بلاغا منذ قليل يفيد بنشوب حريق باحدى مزارع النخيل بمركز باريس، حيث التهمت النيران عددا من اشجار النخيل المثمرة وادت لتفحمها بالكامل، كما التهمت النيران حظيرة مواشي يوجد بها عدد من الاغنام والابقار.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية عدد من سيارات الاطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه فيما قام الاهالى بمنع امتداد النيران للمناطق المجاورة له ، وجارٍ تحرير محضر بالواقعه واحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، وكلفت مباحث مديرية امن الوادى للتحري حول اسباب الواقعة.