ضبط 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالمنوفية قبل بيعها في السوق السوداء

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة بمراكز منوف وأشمون، جاءت هذه الحملة بهدف متابعة انتظام سير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لإنتاج الخبز، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وضبط الأسواق والأسعار.

قاد الحملة المحاسب أسامة عز الدين، مدير مديرية التموين، بمشاركة أنس الدبي، مدير عام التجارة الداخلية، و أحمد خاطر، مدير عام الرقابة التموينية، وعدد من مفتشي التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط اثنين من تجار السوق السوداء بحوزتهم 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم، كما تم ضبط صاحب مخبز بلدي لتجميعه 8 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 11 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن.

أكد وكيل وزارة التموين أن الإجراءات القانونية اللازمة قد اتخذت حيال المخالفين، وتم عرضهم على النيابة العامة لإعمال شئونها.

من جهته، شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والحفاظ على حقوق المواطنين.

كما أكد أنه لن يسمح بأي تقصير أو تلاعب في منظومة عمل المخابز، وذلك لتحقيق الصالح العام وضمان التزام الجميع بالقرارات الوزارية والتوجيهات الحكومية.