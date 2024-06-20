ads
الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسرائيل ترفض دخول شاحنتى غاز من معبر كرم أبوسالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تزيد من أزمة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، موضحًا أنه خلال هذا اليوم دخل إلى معبر كرم أبوسالم 4 شاحنات من الغاز ولكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرجعت شاحنتين، مشددًا على أنه بذلك يرتفع عدد الشاحنات التي دخلت القطاع إلى 10 شاحنات فقط من الوقود.

وأوضح رجب، خلال مداخلة عبر فضائية  "إكسترا نيوز"، أن العمليات العسكرية تتواصل في جميع المناطق في مدينة رفح الفلسطينية، لا سيما الواقعة في عمق المدينة، لافتًا إلى استهداف المدنيين في مخيم الشابورة في رفح الفلسطينية من خلال الطائرات المسيرة والغارات.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحاول أن تصعب من الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، لأنها أعلنت منذ أيام عن هدنة تكتيكية في المنطقة الواصلة بين معبر كرم أبوسالم وطريق صلاح الدين وصولًا للمستشفى الأوروبي، ولكن لم تلتزم بها.

 

 

 

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة استهداف المدنيين هدنة تكتيكية رفح الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مدينة رفح الفلسطينية معبر كرم أبوسالم