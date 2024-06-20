إسرائيل ترفض دخول شاحنتى غاز من معبر كرم أبوسالم

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تزيد من أزمة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، موضحًا أنه خلال هذا اليوم دخل إلى معبر كرم أبوسالم 4 شاحنات من الغاز ولكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرجعت شاحنتين، مشددًا على أنه بذلك يرتفع عدد الشاحنات التي دخلت القطاع إلى 10 شاحنات فقط من الوقود.

وأوضح رجب، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العمليات العسكرية تتواصل في جميع المناطق في مدينة رفح الفلسطينية، لا سيما الواقعة في عمق المدينة، لافتًا إلى استهداف المدنيين في مخيم الشابورة في رفح الفلسطينية من خلال الطائرات المسيرة والغارات.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحاول أن تصعب من الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، لأنها أعلنت منذ أيام عن هدنة تكتيكية في المنطقة الواصلة بين معبر كرم أبوسالم وطريق صلاح الدين وصولًا للمستشفى الأوروبي، ولكن لم تلتزم بها.