محافظة المنوفية تسجل 25 حالة وفاة بين الحجاج فى السعودية

أعلنت أسرة الحاجة سوسن عبد الهادي الغراب من قرية سرسنا بمركز الشهداء فى محافظة المنوفية وفاتها اثناء رمي الجمرات وصلاة الجنازة والدفنة بمكة المكرمة تنفيذا لوصيتها ليرتفع بهذا أعداد المتوفيين من الحجاج إلى 25 حاج من محافظة المنوفية.

كما أعلنت أسرة الحاجه سناء خطاب وفاتها بعد أداء مناسك الحج ، ونعت الأسرة المتوفاه على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بمنشور كتب فيه " انا لله وانا اليه راجعون .. انتقلت الحاجه سناء خطاب الى ربها بعد ما حجت ووقفت على عرفات وعانت ومشيت على قدميها اكثر من 30ك مشى ذهاب واياب وبعد ان رمت جمرة العقبه الكبري يوم العيد وماتت و وهى محرمه ،ماتت مغفوره ذنوبها كللها باذن الله ختم الله لها خاتمه حسنه وهى كانت بكامل قواها لا تشتكى تعبا ولا الما، ولكن اختارها الله لتكون فى اعلا الجنان مع النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اوليك رفيقا ماتت بعد ان دفعت ثمن هديها كامل لانه كانت متمتعه بالعمره الى الحج،اللهم انها نزلت اليك ضيفه فى بيتك الحرام فى بلدك الحرام صايره محتسبه وقد عانت الكثير لتصل الى بيتك الحرا م وهاهى فى رحابك يالله ،فللهم انزلها منازل الشهداء واكرم نزلها ووسع ممدخلها يااارب العالمين".

كما نعى أهالي قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، زوجين توفيا خلال أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، وسط حالة من الحزن بين الأهالى وهم الحاج فريد عبد ربه الأطرش وزوجته الحاجة منال درويش الأطرش.

وشهدت محافظة المنوفية ارتفاع كبيرا فى أعداد المتوفيين من الحجاج ليصل إلى 25 حاجاً أثناء أدائهم مناسك الحج لهذا العام، اثارت هذه الكارثة صدمة وحزناً عميقين في قلوب أهالي المحافظة .