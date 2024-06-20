استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من الجمعة 21 يونيو الي الاربعاء 26 يونيو، حيث يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2_3درجات علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى .

واوضحت الارصاد انه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على اغلب الانحاء وحار على السواحل الشمالية ، ومائل للحرارة ليلا علي اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

ونشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

واوضحت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة في الظل من غدا الجمعة 21 يونيو الي الاربعاء 26 عام 2024، علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 40:39 درجة للعظمي والصغري من 27 الي 28 درجة.