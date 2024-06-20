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الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن  الظواهر الجوية المتوقعة من الجمعة 21 يونيو الي الاربعاء 26 يونيو، حيث يستمر  الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2_3درجات علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى .

واوضحت الارصاد انه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على اغلب الانحاء وحار على السواحل الشمالية ،  ومائل للحرارة ليلا علي اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. 

ونشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة المتوقعة

 

 واوضحت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة في الظل من غدا الجمعة 21 يونيو  الي الاربعاء 26 عام 2024،  علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 40:39 درجة للعظمي والصغري من 27 الي 28 درجة.   

الارصاد شديد الحرارة الظواهر الجوية