مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية في الفيوم

لقي شاب في العقد الثاني من العمر، مصرعه، اليوم الخميس، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الفيوم الدائري، وتحديداً مدخل مدينه دمو ، وذلك أثناء ذهابه إلى عمله، حيث اختل توازنه وسقط أرضاً وارتطم رأسه بالأسفلت ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة للمشرحة وإتخاذ اللازم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الثاني إثر حادث إنقلاب دراجة نارية على طريق «الدائري بالفيوم » أمام مدخل مدينه دمو بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شاب إسلام جمعه علي، في العقد الثاني من العمر، ومقيم بقرية سيلا، إثر تعرضه لحادث إنقلاب دراجة نارية كان يقودها، حيث ارتطم رأسه بالأرض ما تسبب في حدوث نزيف بالمخ، ولقي مصرعه على الفور.

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بقرية سيلا .



تم إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر بالحادث المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.