الموت فجأة.. أزمة قلبية تخطف شابا أزهريا بالفيوم

خيّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية كحك بحري بمركز الشواشنة، محافظة الفيوم، بعد وفاة شيخ ازهري، فجأة إثر إصابته بأزمة قلبية، أثناء تواجده بمنزل اسرتها، حيث شعر بأزمه قلبيه وسقط أرضا .

وتفاجأ أهالي القرية، بنبأ وفاة الشاب عبدالله مسعود احمد رمضان، خريج كليه تجارة بجامعة الأزهر، لتتشح القرية بالسواد حزنا على وفاة الشاب.

وقال علي زايد أحد أصدقاء الشاب إن الفقيد كان يشتهر بدماثة الأخلاق، وكان كثير المودة ولا يترك أي فرض من الصلاة، وكان حافظا للقران الكريم برواية حفص عن عاصم، ويحبه جميع أهالي قريته.



وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى دفتر عزاء حزنا على وفاة الشاب العشريني، داعين الله عز وجل أن يغفر له ويلهم أسرته الصبر والسلوان خاصة بسبب صعوبة الصدمة عليهم نظرًا لكونه لم يكن يعاني من أية أمراض وكان يتمتع بصحة جيدة جدًا، ولكن القدر لم يمهله كثيرًا ليعيش حياته ويفرح بتخرجه.

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