شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2_3درجات علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى، ويسود غدا الجمعة ، طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الجمعة ، نشاط رياح علي اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42 للعظمى والصغرى 30 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 26 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمي والصغري 29 درجة .