العثور على جثة سائق توك توك مقتول وملقى في النيل بحلوان

عثرت مباحث قسم شرطة حلوان، على جثة سائق توك توك مقتول وملقى في نهر النيل بركن فاروق بكورنيش حلوان في ظروف غامضة، وجرى نقل جثته إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره مقتول وملقاة بنهر النيل بجوار مبنى ركن فاروق بالكورنيش.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "أحمد محمد ع" يبلغ من العمر23 عاما سائق توك توك ومقيم بالعزبة القبلية.

وتوجه خبراء الأدلة الجنائية لمكان الواقعة، بحضور فريق النيابة العامة، لرفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة، لفحصها وجرى التحفظ على 3 كاميرات لكشف غموض الواقعة، وتكثف رجال المباحث من جهودها لحل لغز مقتل الشاب.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

