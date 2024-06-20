وزير التعليم العالي الفلسطينى: الاحتلال دمر 200 مدرسة في غزة

أعلن الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، أن الاحتلال حرم أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من استكمال العام الدراسي.

وأضاف وزير التربية والتعليم الفلسطيني، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال دمر نحو 200 مدرسة من أصل أكثر من 350 مدرسة في قطاع غزة.

وفي تصريحات سابقة، أفاد أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، بأن “هذه الحرب الإسرائيلية التي نعيشها اليوم، موجهة للعلماء والمدرسين والطلبة والمدارس والجامعات، ففي الدرجة الأولى تريد قتل الأمل والعبث بالمستقبل الفلسطيني والهوية الفلسطينية”.

وأضاف "برهم"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، على فضائية "القاهرة الإخبارية": نحن صامدون على هذه الأرض لأننا على يقين بأن بالعلم تتحرر الشعوب وتحصل على حريتها.

وأوضح برهم، أن “هناك 309 مدرسة بقطاع غزة منها 120 تدرس بشكل مكثف صباحي ومسائي، بالإضافة إلى أكثر من 280 مدرسة في قطاع غزة، خرجت عن الخدمة، وما تبقى منها أصبح مراكز للإيواء، ونعمل على إعادة تشغيل المدارس والجامعات التي تضررت من الحرب الإسرائيلية في غزة”.