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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نادي الأسير الفلسطيني: اعتقال 9300 فلسطيني منذ بداية الحرب حتى الآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 9300 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس وغزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، بحسب ماجاء بقناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 20 فلسطينيًا على الأقل من عدة محافظات في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أوضح نادي الأسير الفلسطيني، إنه منذ بداية حرب الإبادة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، سُجلت ما لا يقل عن 640 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال.

وفي سياق متصل، صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أكثر من 3 آلاف مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها ما يزيد على 47 ألف شهيد ومفقود.

وأضافت أن 98% من أطفال قطاع غزة لا يجدون مياها صالحة للشرب، وفقا لما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنهم يحاولون إعادة تشغيل أقسام حيوية في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بقطاع غزة.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية بأنها تعمل بالحد الأدنى في شمال القطاع بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

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