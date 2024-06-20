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الخميس 20 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (2000) طن بضائع و(348) شاحنة و(59) سيارة حيث شملت حركة الواردات (1000) طن بضائع و(299) شاحنة و(47) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (1000) طن بضائع و(49) شاحنة و(12) سيارة.
حيث غادرت ميناء سفاجا اليوم العبارة الرياض بينما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و340 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، آيلة وآور.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 783 راكب بموانيها. 
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة ميناء سفاجا