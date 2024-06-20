محافظ أسوان: تكثيف الجهود لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار بمختلف المدن

استكمالاً للجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو الذى يشهد إهتماما حكوميا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، ومتابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة .

أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أننا نسير بخطى ثابتة لتكثيف الزراعات المتنوعة من أشجار الظل والمثمرة لزراعة الطرق والشوارع والميادين والأحياء والمناطق السكنية والمؤسسات المتعددة، وذلك بمختلف المراكز والمدن من أجل مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة .

موضحاً أنه يتم التنسيق بين الجهات المختصة لاتباع الطرق السليمة للزراعة والرى لتحقيق الاستدامة لهذه الأشجار، والعمل على رعايتها لضمان الوصول للعائد الإقتصادى والبيئى المرجو منها، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين .

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه تم تكليف إدارة الحدائق بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بمواصلة أعمال زراعة الأشجار ذات الجودة العالية في مختلف أنحاء المحافظة، وهو الذى يتوازى مع تطوير وتجميل ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بالمراكز والمدن، وتهذيب الأشجار بها لتصبح ذات شكل حضارى، وبالتالي خلق متنفس جمالى وحيوى لمواطنى المحافظة، وأيضاً لزائريها من الأفواج السياحية .

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