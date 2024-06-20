محافظ المنوفية: خدمات طبية لـ 46208 مواطنين خلال عيد الاضحى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على المرور الدوري على المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظة، وتم تكثيف حملات التفتيش لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ووجود الأطقم النوبتجية خلال إجازة عيد الأضحى. تأتي هذه الإجراءات انطلاقاً من تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة الصحية لتلبية احتياجات المواطنين.

جولات تفتيشية مكثفة

أفادت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم المرور الميداني على مستشفيات قويسنا وبركة السبع المركزية، ومستشفيات أشمون ومنوف العام، ومستشفيات الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض الصدرية وجراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم. تضمنت الجولات تفقد الأقسام الداخلية والاستقبال وغرف القسطرة والعناية المركزة، ومتابعة توافر الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

خدمات توعوية وطبية مكثفة

شددت وكيل وزارة الصحة على تكثيف الخدمات الطبية والتوعوية ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين. وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات التوعية الصحية 4140 مواطنًا على مستوى المحافظة منذ أول أيام عيد الأضحى وحتى يوم الأربعاء الماضي، عبر 258 فرقة طبية.

المبادرات الرئاسية مستمرة

أوضحت وكيل وزارة الصحة متابعة تفعيل المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، والتي تشمل مبادرة دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأورام، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، المقبلين على الزواج، وعيادات تنظيم الأسرة. أشارت إلى أن عدد المستفيدين من هذه المبادرات بلغ 46208، وتردد العيادات بالمستشفيات 6927 حالة، بينما بلغ عدد حالات الاستقبال بالمستشفيات 17977 حالة، والأشعة العادية 3389 حالة، والأشعة المقطعية 854 حالة.

إدارة الأغذية وصحة البيئة

فيما يخص إدارة الأغذية، تم المرور على 251 منشأة وإعدام 476 كجم من الأغذية و530 لترًا من السوائل غير الصالحة. كما قامت إدارة صحة البيئة بالمرور على وحدات الغسيل الكلوي وسحب 55 عينة، وشبكات مياه الشرب بسحب 360 عينة، وحمامات السباحة بسحب 57 عينة. وتم المرور على 17 سلخانة، بالإضافة إلى تنظيم 3 قوافل علاجية على مدى ثلاثة أيام، حيث بلغ عدد المترددين عليها 172 مواطنًا، وقدمت فرق التوعية الخدمات لـ 4140 مستفيدًا.

بهذه الجهود، تسعى محافظة المنوفية لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وتحسين جودة الرعاية الصحية خلال الأعياد والمناسبات.