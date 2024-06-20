إيرتل أفريقيا تتعاون مع WebEngage لإدارة القيمة الرقمية لـ 150 مليون مشترك

أعلنت إيرتل أفريقيا، ثاني أكبر مزود لخدمات الاتصالات في القارة الأفريقية التي تضم أكثر من 150 مليون مشترك في 14 دولة أفريقية، عن تعاونها مع WebEngage بهدف دعم جهود المجموعة لإدارة قاعدة عملائها الرقمية.

وتضم أكثر من 60 مليون مستخدم بيانات وأكثر من 150 مليون عميل.

كما توفر إيرتل للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن مجموعة من الخدمات الترفيهية والرقمية، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى ردم الفجوة الرقمية وتعزيز الشمولية المالية في أفريقيا.

ويتيح التكامل مع WebEngage لإيرتل إمكانية مراقبة أنشطة المستخدمين بأسلوب عالي التخصيص، مع تعزيز مستويات الاحتفاظ بالعملاء والتفاعل معهم. وتمتد هذه الشراكة لتشمل إيرتل موني وسمارت كاش في نيجيريا، بالإضافة إلى إيرتل تي في، مما يوفر تجارب رقمية مخصصة وسلسة في الموقع الإلكتروني والتطبيق ومنصات ميتا وجوجل، بالإضافة إلى القنوات التقليدية مثل الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.

قالت بريا ثاكور، النائب الأول للرئيس لشؤون المنتجات والخدمات الرقمية لدى مجموعة إيرتلأفريقيا: "استكملنا اعتماد منصة بيانات العملاء من WebEngage خلال فترة ثلاثة أشهر. واليوم، تعمل المنصة على رصد أكثر من 600 إجراء للمستخدمين في الأسواق الـ 14 جميعاً، فضلاً عن تطوير قائمة عملية من فئات العملاء الرقميين. وتم طرح أكثر من 30 تجربة عملاء مخصصة تضم أكثر من مليون مشترك، وتسهم في تعزيز عمليات الشراء بنسبة أكثر من 30%.

ويتمثل هدفنا في تحسين مستويات القيمة الدائمة للعميل من خلال توفير مجموعة من العروض المخصصة عبر القنوات التي تلبي الاحتياجات الخاصة لعملائنا. وتستند إدارة قاعدة العملاء الرقمية في تطبيق ماي إيرتل إلى حلول WebEngage، والتي تعزز التفاعل مع العملاء، وتسهم في زيادة انتشار حلول الدفع وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والخدمات الرقمية الأخرى. ونؤكد على ضمان خصوصية العملاء بشكل كامل على امتداد جميع هذه الخدمات".

ومن جانبه، قال هيتارث باتيل، نائب الرئيس في الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ) لشركة WebEngage: سنوفر للمجموعة إمكانية التفاعل المباشر مع العملاء عبر القنوات المملوكة والمدفوعة والرقمية، وذلك من خلال منصة بيانات العملاء المتطورة الخاصة بنا، وأدوات التحليل الحديثة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وقدراتنا المخصصة.

كما طورنا العديد من حالات الاستخدام بهدف زيادة معدل استخدام التطبيق، والحفاظ على العملاء على القنوات الرقمية، وتحسين مستويات القيمة الدائمة للعميل. وستتعاون فرق نجاح العملاء الخاصة بنا في نيروبي ودبي مع الفرق العاملة لدى شركة ومجموعة إيرتل بهدف تسريع وتيرة تنفيذ هذه الشراكة".

وتعكس الشراكة بين الجانبين التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الاتصالات على نطاق واسع، حيث تسعى شركات الاتصالات للتحول إلى شركات قائمة على التكنولوجيا من خلال التعاون مع مزودي الحلول المبتكرة مثل شركة WebEngage. وتتمكن شركات الاتصالات من تحقيق التميز في مجال التحول الرقمي بفضل فهمها العميق لتجارب العملاء، وقدرتها على قياس نجاح التجارب المميزة للعملاء في مختلف القنوات، بما فيها التقليدية والرقمية ووسائل الإعلام المدفوعة والمملوكة والأطراف الثالثة.

وتتعاون WebEngage مع أكثر من 800 شركة حول العالم في قطاعات البيع بالتجزئة والتعليم والتمويل والمطاعم والمشروبات والإعلام والنشر والرعاية الصحية وغيرها، وذلك للاستفادة من قدرات WebEngageالاستثنائية في مجال برمجيات التسويق كخدمة حول العالم. كما أسهمت شراكات WebEngage المتنوعة في تحقيق نتائج مذهلة على صعيد تجارب العملاء والإيرادات التشغيلية والتحول الرقمي. ومن خلال الشراكة مع إيرتل أفريقيا تسعى WebEngage إلى تحقيق أثر مميز على الصعيدين المالي والاجتماعي.