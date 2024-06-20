حملات تموينية على المخابز والأسواق خلال إجازات العيد بالإسكندرية

شنت الإدارات الفرعية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية (إدارة المنتزة -ادارة شرق - إدارة وسط - إدارة غرب و الجمرك - إدارة العجمى - إدارة العامرية - إدارة برج العرب) وإدارة الرقابة بالمديرية بحملات تموينية على مدار اليوم على المخابز والأسواق والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٢ محضر انتاج خبز ناقص وزن.

كما تم تحرير محضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر توقف مخبز عن العمل بدون إذن من التموين، وتحرير ٨ محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز، وتحرير ٧ محاضر عدم نظافة أدوات العجين، وتحرير ٣ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وإقامة محضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز، وتحرير محضر بيع خبز مدعم بسعر أزيد، وتحرير ١١ محضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٣ محاضر بيع سجائر بازيد من السعر الرسمى، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على المخابز البلدية و الأسواق، وبتعليمات المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية رئيس غرفة العمليات الرئيسية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية و الأسواق خلال اجازات العيد.