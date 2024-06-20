«غراب» رحلة مسرحية تتناول سحر وعادات الصعيد

ةيعرض فريق مسرح "The Tree Team" مسرحية "غراب" المُستوحاة من مسرحية "الواد غراب والقمر" للكاتب علي سالم، علي مسرح مارمينا شبرا غدا الجمعة والسبت السادسة مساءا.



تُقدم مسرحية "غراب" رحلة مُدهشة عبر عادات وتقاليد الصعيد، حيث تُناقش قضايا اجتماعية هامة تُسلّط الضوء على ظاهرة الجدل والسحر في الصعيد، وتُقدم وجهة نظر مختلفة حول هذه الظاهرة من خلال أحداث شبه حقيقية،

تُناقش المسرحية قضايا اجتماعية حساسة مثل عدم الانجاب والثأر والقتل، وتُقدم رسالة ضدّ هذه الممارسات.



يضمّ فريق عمل مسرحية "غراب" عدد من المواهب الشابة، وتأتي من تأليف اشرف عزب، واخراج مينا حنا، وتنفيذ موسيقي ارساني نعيم ، وتأليف الرباعيات نيرمين ابراهيم، الاستعراضات راحيل عماد والديكور اسحاق ذكري.



يُؤكّد فريق "The Tree Team" من خلال مسرحية "غراب" على أنّ الفنّ هو أداة فعّالة للتعبير عن الأفكار ومناقشة القضايا الاجتماعية المهمة، و نشر الوعي وتغيير الأفكار النمطية حول الصعيد.

وتعكس المسرحية الحضور الشاب الحافل علي خشبة المسرح والمواهب القادرة علي تحقيق رسالة الفن الهادف.