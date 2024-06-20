كلاكيت ثاني مرة.. إعدام 1300 كيلو لحوم وأغذية فاسدة في دمياط

شنت ادارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة في دمياط حملات مكثفة بمناسبةخلال عيد الاضحى المبارك وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت اشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة و الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الاغذية وفريق العمل بالادارة .

حيث اسفرت الحملات المكثفة لادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالادارات الصحية مساء الثلاثاء على المطاعم واماكن التجهيز بدمياط الجديدة عن المرور على 16منشاة بها عدد ٢منشأة بها خطرداهم على الصحة العامة وتم تحرير37محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة تم اعدام 245كيلو اغذية وزيت طعام تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط 138كيلو لحم مفروم ودجاج متغيرالخواص الطبيعية ومجهول المصدر.

بالإضافة الي ذلك تم المرور مساء الاربعاء على 16مطعم ومحل تجهيز عدد7يدار بدون ترخيص عدد1به خطر داهم على الصحة العامة وتم تحرير32محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة وتم اعدام 755كيلو اغذية وزيوت طعام من الطاسة متغيرة الخواص الطبيعيه وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط 193كيلو لحم مفروم مجهول المصدر.



إعدام طن أغذية فاسدة في حملة سابقة

شنت ادارة مراقبة الأغذية حملات مكثفة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت اشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة و الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والاشراف المباشر لمراقب عام الاغذية وفريق العمل بالادارة .



