تحرك برلماني بسبب وفاة الحجاج وتشديد الرقابة على الكيانات الوهمية

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلٍ من رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، تشديد الرقابة على كيانات الحج الوهمية التي سببت وفاة أعداد كبيرة من الحجاج هذا العام.

وقالت ألفت المزلاوي: ورد إلينا العديد من شكاوي المواطنين بسبب وجود كيانات وشركات تساهيل الحج والحصول على مبالغ مالية وممارسة أعمال النصب على الراغبين في أداء فريضة الحج.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه بسبب هذه الممارسات غير المشروعة والمخالفة للقانون، توجه الآلاف من المصريين لأداء فريضة العمرة ممن خلال شركات النصب، في رحلة أشبه بالمخاطرة لما وجدوه هناك.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مئات الحجاج واجهوا خطر الموت والتهديد بالحبس بعض منهم منصوب عليه من كيانات وهمية منحوت لهم هويات وأساور غير حقيقية لأداء الحج والنسبة الأكبر منهم من مناطق ريفية، وفي آخر لحظة وبحلول يوم عرفة سمحت السلطات السعودية لهم بالدخول إلى مشعر عرفات، وبعد تسوية أمر الدخول ظهر خطر الحج غير المنظم بتأشيرة الزيارة، وفي هذه الحالة يكون الحاج فيها مسئول عن نفسه وليس ضمن جماعة وهذا خطر آخر كبير واجهه الحجاج أثناء صعودهم الجبال.



وتابعت، في شكوى من ذوي أحد الحجاج الذين تعرضوا لحالات نصب من كيانات وهمية أكد أن الأمر لم يكن سهل أبدا أثناء صعودهم على جبال مخيفة ومرتفعة ليلا. وفي حالة استغاثة شخص لم يتمكن الآخر من مساعدته ومكثوا في منتصف الجبال غير قادرين على الرجوع أو تكملة الأمر

وتم الإعلان عن ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج كان أغلبهم من هؤلاء، حيث لا تتوفر لهم الرعاية الكاملة وتأخر وسائل الإنقاذ فى الحالات الطارئة بسبب عدم الاستدلال عليهم.

وطالب النائبة ألفت المزلاوي الدولة بتتبع هذه الشركات ووقف انشطتها ومحاسبتهم، وإصدار إرشادات للمواطنين لحمايتهم من خطر قد يواجههم السنوات المقبلة..