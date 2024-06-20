صحة المنوفية: المرور على 778 منشأة غذائية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الحملات التفتيشية الموسعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية والإدارات الصحية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية خلال عيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للاشتراطات الصحية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

حيث صرحت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن قيام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور على المنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملة عن المرور على 778 منشأة غذائية وتم سحب 389 عينة وإرسالها للمعامل للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الفنية، وإعدام ١٤١٧ كجم و ٥٨٣ لتر أغذية مختلفة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط ١٤٢ كجم و١٩٣٩ لتر أغذية متنوعة لفحصها، وتحرير ٣٥٦ محضرا لعدم استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية، تم تحرير عدد ٤١٥ محضر عدم حمل العاملين شهادات صحية ، فضلاً عن تم إعداد مذكرات غلق إدارى لـ ٢٤٢ منشأة غذائية لعدم وجود التراخيص اللازمة، مؤكدة على استمرار الحملات المفاجئة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حفاظاً على صحة المواطنين.