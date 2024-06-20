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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لتحرير محاضر إشغال طريق وضبط مخالفات في المنوفية

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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تواصل محافظة المنوفية جهودها المكثفة تحت إشراف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة في الطرق والشوارع والميادين العامة. تأتي هذه الحملات بهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

جهود محلية مكثفة في تلا ومنوف وأشمون

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بشن حملة مكبرة في شوارع الحرية واللمعي ومحيط مسجد بلابل، ما أسفر عن ضبط 67 حالة تعدٍ مخالفة وتحرير 20 محضر إشغال طريق. تم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية.

وفي مركز ومدينة منوف، قامت الوحدة المحلية برفع الإشغالات والتعديات على طريق البطحة البحرية وطريق منوف – الحامول، وتم تحرير محاضر للمخالفين. كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون برفع وإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع والميادين، بهدف الحفاظ على حرم الطريق واستعادة الشكل الحضاري والجمالي.

توجيهات مستمرة من المحافظ

شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة. كما أكد على أهمية المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة، بالإضافة إلى الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى المعيشة في المحافظة.

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إشغال طريق اشغالات الإشغالات والتعديات الباعة الجائلين الحركة المرورية