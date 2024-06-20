على مدار 3 أيام متتالية.. "عامل قلق" يرفع لافتة كامل العدد

منذ أن افتتح الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "عامل قلق" الإثنين الماضي ثان أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح البالون بالعجوزة، ويشهد العمل حضورا جماهيريا كبيرا يوميا، مما جعل المسرح يرفع لافتة كامل العدد، ومنذ ذلك اليوم والجمهور في تزايد بشكل غير مسبوق ولافت للنظر.

العرض انتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة لفرق البيت الفني للفنون الشعبية، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي استعراضي بمشاركة عدد من نجوم المسرح، منهم: سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك، يوركا، وفاء سليمان، عماد عبد المجيد، طارق عبده، دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، عنان عاطف، ومنة عاطف.

العرض من قصة وأشعار وتأليف محمد زناتي، ويشاركه التأليف أحمد الملواني، وديكور حازم شبل، وأزياء أميرة صابر، وموسيقى يحيى نديم، ومكياج وكوافير رحاب طايع، وإضاءة عز حلمي، وتصوير أحمد عبد الفتاح، واستعراضات هاني حسن، وجرافيك ضياء داوود، ومدير عام الفرقة لبنى الشيخ، ومساعد مخرج عبده بكري، ومخرج منفذ كريم محروس، وإخراج إسلام إمام.