فرق عمل الخارجية تواصل جهود البحث عن المفقودين في مكة

تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التى أوفدتها وزارة الخارجية إلى مكة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وبعثة الحج الرسمية المصرية للوقوف على أوضاع كل المواطنين المصريين الموجودين لأداء مناسك الحج.



فى هذا السياق، تقوم فرق العمل القنصلية بإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين الموجودين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذويهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلاً عن تخصيص بعثة قنصلية على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبى.



هذا، وقد قامت القنصلية المصرية العامة في جدة ـــ وقبل بدء أيام الحج ـــ بالتنسيق الدائم والمستمر مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية لضمان توفير كل أوجه الرعاية الطبية والتجهيزات والترتيبات اللازمة لاستقبال الحجاج المصريين ومتابعة أوضاعهم، إلا أن وجود أعداد كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج يتطلب مجهوداً مضاعفاً ووقتاً أطول للبحث عن المفقودين منهم والاستدلال على ذويهم.



وتنوه وزارة الخارجية إلى أن غرف الطوارئ التى تم تخصيصها للإستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل من خلال الأرقام التالية:



غرفة طوارئ القنصلية المصرية بجدة :



٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢



غرفة طوارئ القطاع القنصلى بوزارة الخارجية:



٢٧٩٢٣٠٥٠

٢٧٩٢٣٠٦٠

٢٧٩٤٢٧٨٢

٠١٠٠٦٦٣٨٨١٤



وتؤكد وزارة الخارجية استمرارها فى بذل كافة الجهود بالتنسيق مع السلطات السعودية من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المصريين المفقودين فى أسرع وقت ممكن، وتأمين عودة كل الحجاج المصريين إلى أرض الوطن.