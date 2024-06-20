5 نجوم بـ"ليلة النكد" في الكويت

يطرب النجوم رامي جمال وحمادة هلال وأحمد بتشان ومسلم وأحمد فريد الجمهور الكويتي في حفل ساهر بعنوان “ليلة النكد” مساء اليوم الخميس.

ويقام الحفل في الكويت بقاعة البركة بفندق كراون بلازا، ومن المنتظر أن يقدم خلالها المطربون مجموعة من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور، وهو من تنظيم أحمد الخالدي.

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا ألبومه الجديد "خليني أشوفك" الذي يشمل 15 أغنية من ضمنها بقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، واهو وسوء تفاهم وقولى اه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك.