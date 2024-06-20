إحالة أطباء وموظفين بمستشفى الفرافرة للتحقيق

قرر الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إحالة الأطباء والصيادلة واخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى الفرافرة والمكلفين بالعمل فترة رفع درجة الاستعداد الى الشئون القانونية للتحقيق.

كما قرر إحالة مشرف قسم الأشعة بمستشفى الفرافرة للتحقيق للتقصير في مهامه الوظيفية بعدم طلب أو توفير مستلزمات الأشعة عن طريق منظومة الشراء الموحد، كما هو متبع.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بمستشفى الفرافرة العام لمتابعة العمل ورفع درجة الاستعداد، حيث تفقد العمل بقسم الاستقبال والقسم الداخلي وقسم الأشعة والحضانة والعناية والعمليات والصيدلية، وجرى التأكد من الانضباط الإداري ووجود الفرق الطبية وخاصة الطوارئ وتوافر الادوية الطبية وخاصة ادوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

وقرر هارون خلال جولته تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة والتأكيد على تفعيل مكتب خدمة المرضى للتسهيل على المترددين على المستشفى، والتنسيق مع ادارة الصيدلة وادارة التموين الطبي للاستعاضة الفورية للأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة أدوية الطوارئ، والتنسيق مع الإدارة الهندسية للإبلاغ الفوري عن الأجهزة المعطلة لسرعة اتخاذ اجراءات الاصلاح مع الشركات المتعاقدة للصيانة.