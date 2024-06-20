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الخميس 20 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العلبة فيها حجر.. ضبط عاطل ينصب على المواطنين في الوايلي

المتهم
المتهم
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بقيامه بالإتصال بأحد الأشخاص من على موقع تسوق إلكترونى لشراء هاتف محمول مقابل مبلغ مالى وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم وفور حضوره إستلم الهاتف وعقب إنصرافه وقيامه بفتح العلبة إكتشف عدم وجود الهاتف ووجود قطعة من الحجارة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل " له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

قسم شرطة الوايلى مديرية أمن القاهرة الحجارة مرتكب الواقعة المبلغ المالى المتهم