نصف مليون عدد المترددين على مراكز الشباب والأندية حلال إجازة العيد ببني سويف

قال هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، إن مراكز الشباب بالمحافظة بمختلف المراكز والأحياء والمدن والقرى والنجوع ، شهدت اقبالا متزايدا من الرواد والأعضاء منذ أول يوم في عيد الأضحى المبارك للإحتفالات حتى رابع أيام العيد ، حيث وصل عدد المترددين على مراكز الشباب في اليوم الرابع من العيد الأضحى إلى 5910 في مراكز وشباب المحافظة، بينما وصل عدد المترددين خلال ال 4 أيام في عيد الاضحى أكثر من نصف مليون متردد على مراكز الشباب للاستفادة من خدماتها، ومن مبادرة "العيد أحلى" والتي لاقت استقبالا كثيرا في جميع مركز الشباب من الجماهير والأطفال والأسر منذ الصباح للمشاركة باحتفالات العيد أحلى لقضاء إجازة عيد الاضحى المبارك بمركز الشباب .

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، إن مراكز شباب المحافظة،استقبلت مئات الآلاف من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى ، وذلك وفق ما خصصته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الأوقاف من ساحات بمراكز الشباب والذي يبلغ عددها 79 مركز شباب لإقامة شعائر صلاة العيد، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

ومن جانبه أكد"هشام الجبالي " مدير عام مديرية الشباب والرياضة أنه يعمل علي تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ووزارة الشباب والرياضة،والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بصورة غير مسبوقة بضرورة تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء من مختلف المحافظات، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقاً لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد".

مؤكدا أن المحافظ وجه وكلاء المديرية وقيادات ادارة تنمية الشباب برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى كل الهيئات بالمحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.

وأضافت رحاب صــلاح مدير إدارة الشباب، أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تهدف لتحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية بتنوع الأنشطة والفاعليات لتكون مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب ،حيث حققت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب نجاحا كبيرا، من الإحتفالات لإدخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال والأهالي في قرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب .

ووجهت مدير إدارة الشباب الشكر لكل مديرى الإدارات الفرعيه ورؤساء الأقسام ومديرى المراكز ومجالس الادارات والعمال،ومنسقى الإعلام والادارات الفرعيه وإعلامين ديوان عام المديريه لإصرارهم وتفانيهم وإبداعهم في تنفيذ مبادره" العيد أحلى" على اكمل وجه وتصدرهم المراكز الاولى فى التنفيذ، مؤكدة ان هذه المبادرة لاقت العديد من التحديات، ولكن بالتعاون وحب العمل والتفانى فيه نتجاوز كل التحديات .





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