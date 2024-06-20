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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية من عامل توصيل بالتجمع الأول

المتهمان بالسرقة
المتهمان بالسرقة
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي عاطلين، وراء سرقة دراجة نارية من عامل توصيل بمنطقة التجمع الأول.


ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم، حال توصيله طلب بدائرة القسم ، وبحوزتهما (الدراجة النارية المستولى عليها " بدون لوحات معدنية " – كمية لمخدر الهيروين)

واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المغافلة" كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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