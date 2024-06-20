ضبط عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية من عامل توصيل بالتجمع الأول

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي عاطلين، وراء سرقة دراجة نارية من عامل توصيل بمنطقة التجمع الأول.



ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم، حال توصيله طلب بدائرة القسم ، وبحوزتهما (الدراجة النارية المستولى عليها " بدون لوحات معدنية " – كمية لمخدر الهيروين)

واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المغافلة" كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

